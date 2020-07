Hyundai Santa Fe 2020 arriva in versione Full Hybrid, Plug-In e Diesel: le novità

Una nuova generazione di Hyundai Santa Fe sta per arrivare, con una piattaforma rinnovata e una gamma di propulsori aggiornata ed elettrificata. Fin dal lancio infatti avremo disponibile il powertrain Full Hybrid da 1.6 litri T-GDi Smartstream.

Questa variante Full Hybrid - disponibile già il prossimo autunno - offre un motore turbo benzina a iniezione diretta e un propulsore elettrico da 44,2 kW, che prende potenza da una batteria da 1,49 kWh. In totale abbiamo 230 CV e una coppia di 350 Nm. Non è però l'unica Santa Fe elettrificata della nuova generazione, anzi: al top della gamma troviamo una variante ibrida plug-in senza compromessi, disponibile da inizio 2021. Per saperne di più sulle auto ibride, ecco le quattro tecnologie attualmente sul mercato.

Abbiamo il T-GDi termico 1.6 affiancato a un motore elettrico da 66,9 kW e una batteria da 13,8 kWh, con una potenza complessiva di 265 CV e 350 Nm di coppia. Questa variante sarà anche a trazione integrale, mentre entrambe avranno un cambio automatico. Nel caso in cui vogliate rimanere fedeli al gasolio, abbiamo anche un nuovo motore Smartstream da 2.2 litri diesel da 202 CV e 440 Nm di coppia.

Questa variante è disponibile a due o quattro ruote motrici, con cambio a doppia frizione a bagno l'olio a 8 marce 8DCT. Hyundai ha inoltre migliorato le funzionalità relative alla connettività, da sfruttare soprattutto con l'app companion Hyundai Bluelink. Piena compatibilità anche con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Nuova Santa Fe 2020 dispone inoltre dei più moderni sistemi di sicurezza attiva e i sistemi di guida assistita della famiglia Hyundai Smart Sense - elencati in dettaglio nella galleria in basso. Attendiamo solo di conoscere il listino ufficiale per l'Italia.