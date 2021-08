La nuova Hyundai Santa F Plug-in Hybrid è arrivata: caratteristiche e prezzi

La nuova Hyundai Santa FE Plug-in Hybrid è finalmente stata resa disponibile agli automobilisti italiani, i quali potranno sfruttarne l'autonomia a zero emissioni e le nuove funzionalità per muoversi agilmente sia in città che fuori.

Da parte nostra abbiamo già avuto modo di provare in anteprima il SUV coreano, e nel nostro articolo dedicato troverete numerose e dettagliatissime informazioni, le quali vi aiuteranno senz'altro nel scegliere il vostro prossimo veicolo personale.

Adesso però approfittiamo della commercializzazione effettiva per condividere con voi una sintesi di quelli che sono i numeri che il prodotto mette in campo. La motorizzazione plug-in hybrid consiste in un'unità termica T-GDi Smartstream da 1,6 litri, la quale è coadiuvata da un motore termico da 66,9 kW: il risultato è un output pari a 265 cavalli di potenza e 350 Nm di coppia massimale.

Per quanto concerne l'autonomia invece la Santa FE ibrida fa affidamento su un pacco batterie da 13,8 kWh, che si traduce in un'autonomia a zero emissioni dichiarata di 58 chilometri in ciclo WLTP. Si tratta di numeri positivi se prendiamo in considerazione una guida esclusivamente cittadina.



Entrando nell'abitacolo notiamo subito una buona abitabilità e un certo livello di tecnologia, garantita da un quadro degli strumenti digitale rappresentato da un display da 12,3 pollici. L'infotainment invece viene gestito da un pannello touchscreen da 10,25 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto, ma non manca il sistema di telematica Hyundai Bluelink.



Infine non possiamo non parlare del prezzo: la Hyundai Santa FE Plug-in Hybrid parte da 52.000 euro, ma a tale cifra bisogna sottrarre incentivi statali e regionali coi quali poter arrivare, in alcuni casi (la Lombardia è particolarmente virtuosa), anche al di sotto dei 40.000 euro.



Agli automobilisti meno esigenti vogliamo indicare un'altra soluzione, certamente meno dotata ma al contempo più economica: la Dacia Spring Electric appena testata in strada da Matteo Valenza.