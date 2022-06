Hyundai saluta la IONIQ originale: produzione in Corea terminerà a luglio

Con l’arrivo imminente della Hyundai IONIQ 6 sul mercato internazionale, il produttore sudcoreano ha confermato in queste giornate che la IONIQ originale verrà salutata a luglio 2022 con il termine della produzione nello stabilimento di Ulsan. Non arriverà un successore diretto, bensì a sostituirla sarà la stessa IONIQ 6.

Stando a quanto segnalato da CarScoops, la casa automobilistica asiatica ha deciso di chiudere il capitolo della IONIQ facendola diventare un modello “storico” per l’azienda. Sebbene non abbia riscosso chissà che successo nelle vendite, la IONIQ originale è effettivamente stata la prima auto al mondo a offrire tre propulsori elettrificati - ibrido, ibrido plug-in ed elettrico a batteria – nel 2016. Si tratta, pertanto, di un capitolo importante nella storia recente di Hyundai.

Ricordiamo che sin dalla presentazione era una “berlina sportiva elettrica con un motore a benzina” e, in effetti, i modelli Hybrid e Plug-In Hybrid avevano un motore a quattro cilindri da 1,6 litri e un motore elettrico che produceva una potenza massima combinata di 139 CV. Non è mai stata, quindi, una vettura potente; ciononostante, è palese che il vero obiettivo della società era quello di avviarsi in un nuovo percorso che definisse il futuro. Ciò è effettivamente avvenuto; quindi, si può dire che si tratti di una “missione compiuta” per Hyundai.

A fine maggio 2022, invece, ricordiamo che Hyundai ha portato l’ecobonus a 9.200 Euro per tutti i suoi modelli.