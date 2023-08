Hyundai sa come rispondere alla rete Supercharger di Tesla

Per competere con la ben consolidata rete di stazioni di ricarica Supercharger di Tesla, il Gruppo Hyundai Motor sta sviluppando la propria infrastruttura di caricabatterie ultraveloci per veicoli elettrici.

Mentre dunque alcune case automobilistiche hanno stretto collaborazioni con Tesla per accedere alla sua rete Supercharger, Hyundai sta cercando di creare una propria rete di ricarica elettrica. L'azienda coreana è determinata a accelerare il lancio di questa nuova tecnologia proprietaria, puntando a renderla disponibili entro quest'anno, una volta ottenute le necessarie approvazioni.

Nel contesto di questa iniziativa, insieme ad un sistema di infotainment totalmente ripensato, Hyundai ha presentato il marchio "Blue Plug" al Seoul Mobility Show 2023 all'inizio di aprile. Questo marchio rappresenta il progetto di sviluppo e implementazione della nuova rete di ricarica elettrica.

Durante un evento dimostrativo tenutosi a gennaio, Hyundai ha svelato i piani per questi caricabatterie iperveloci, evidenziando l'impegno aziendale nel promuovere l'uso e la diffusione dei nuovi caricabatterie in tutta la Corea del Sud. In Europa Hyunday ha anche annunciato una collaborazione con IONITY per mettere a punto circa 2000 stazioni di ricarica veloce.

C'è anche da dire che l'impegno di Hyundai nel fornire un'esperienza di ricarica premium per veicoli elettrici sta comportando un aumento dei costi, che a sua volta sta creando difficoltà nella ricerca di fornitori e sta rallentando l'espansione di questa nuova rete di ricarica.