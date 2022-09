La Hyundai RN22e vista dal vivo: 576 CV di potenza con 740 Nm di coppia

Lo scorso mese di luglio è stato particolarmente frizzante per Hyundai, che ha infatti presentato la nuova IONIQ 6 (primo contatto dal vivo con la nuova Hyundai IONIQ 6) e il concept sportivo RN22e, che ora abbiamo visto a Milano.

Sfruttando l'innovativa piattaforma elettrica E-GMP, Hyundai ha deciso di creare un concept ad alte prestazioni chiamato RN22e, che porta con sé tutte le caratteristiche principali del DNA "N". Pensata per girare in pista, la RN22e offre un avanzato sistema di raffreddamento e una potente frenata. Permette di guidare su circuito senza cali di performance grazie a pinze monoblocco a quattro pistoni e un disco ibrido da 400 mm, che consentono alla vettura di sopportare il peso dato dalla tecnologia elettrica.

Lunga 4.915 mm, larga 2.023 mm con un passo di 2.950 mm, la RN22e eroga una potenza massima totale di 430 kW grazie ai due motori (anteriore e posteriore) combinati, la coppia massima inoltre è da 740 Nm. L'elemento più pesante del concept, che ha anche molte parti in fibra di carbonio, è sicuramente la batteria da 77,4 kWh, la medesima utilizzata su IONIQ 5 e IONIQ 6, capace di funzionare a 400 V e a 800 V per una ricarica ultra fast. A tal proposito i tempi di ricarica parlano di 18 minuti per andare dal 10% all'80%. La velocità massima della vettura invece è superiore a 250 km/h.

Assieme alla RN22e Hyundai ha anche presentato il futuristico concept N Vision 74, vettura ultra tecnologica dal design vintage.