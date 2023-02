Hyundai risponde ai Supercharger di Tesla con Charge myHyundai e IONITY

In campo elettrico Tesla ha dalla sua parte un’arma segreta: la sua rete Supercharger. Una rete proprietaria che garantisce disponibilità e alta potenza, gli altri brand automotive però hanno soluzioni per rispondere a tono a Elon Musk: Hyundai può ad esempio contare sul servizio Charge myHyundai in Europa.

Che il futuro dell’automobile nel vecchio continente (ma non solo) sia elettrico è fuor di dubbio, i maggiori brand del mercato stanno dunque lavorando affinché la transizione sia meno traumatica possibile per il grande pubblico (cosa succederà davvero dal 2035). Hyundai in particolare offre ai suoi clienti il servizio Charge myHyundai che permette di accedere a oltre 460.000 punti di ricarica in tutta Europa con una singola app o con una carta RFID. Il pagamento delle ricariche avviene mensilmente con un solo prelievo, mentre le tariffe cambiano a seconda delle esigenze. Questo servizio è attualmente attivo in 30 Paesi.

In 24 Paesi europei invece Hyundai si affida anche a IONITY, una partnership che mette a disposizione più di 2.000 punti di ricarica ad alta potenza, fino a 350 kW. I clienti Hyundai hanno dalla loro parte dei pacchetti dedicati attraverso l’app di Charge myHyundai.

Infine in 11 Paesi (Italia compresa) Hyundai si appoggia ai servizi e all’infrastruttura di &Charge: grazie a un’app dedicata gli utenti condividono in tempo reale i feedback sulle singole stazioni e sulla loro esperienza di ricarica, con i dati che vengono utilizzati dai gestori dei punti di ricarica (CPO) per individuare eventuali guasti e migliorare il loro servizio.

In questo modo Hyundai si prepara ad abbracciare il futuro elettrico: già nel 2022 il 16% delle vendite totali del marchio è stato rappresentato da veicoli a zero emissioni. Un numero che è destinato a salire vertiginosamente da qui al 2030 - soprattutto dopo l’arrivo sul mercato della nuova Hyundai IONIQ 6 che abbiamo visto a Milano.