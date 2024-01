Hyundai ricrea il trailer di GTA VI con il team WRC: il video è geniale

Lo scorso 5 dicembre 2023 Rockstar Games ha pubblicato il primo trailer di Grand Theft Auto VI, un evento mediatico di caratura mondiale che ha monopolizzato l’informazione e raccolto a oggi oltre 170 milioni di views (il trailer di GTA VI è il secondo più visto di sempre). Ora, quello stesso trailer è stato ricreato dal team WRC 2024 di Hyundai.

Che vi piaccia o meno l’operazione, è fuor di dubbio che il team WRC 2024 di Hyundai abbia una quantità di ironia spropositata. Protagonisti del video, fra gli altri, anche i piloti titolari Ott Tanak (campione WRC) e Thierry Neuville, che si sono messi in gioco senza pensarci due volte. Certo il trailer non è proprio ricreato 1:1, Hyundai ha ripreso solo alcune scene, quelle meno estreme da replicare; insomma, non c’è nessuna donna (o pilota) che twerka sul tetto di un’auto in corsa. Nonostante questo, abbiamo a che fare con un minuto e mezzo di pura genialità, con il team che ha alternato immagini della scorsa stagione ottenute in giro per il mondo a scenette ricreate per l’occasione, con tanto di pseudo-rapina con bandana sulla bocca e avvitatori alla mano - per chiudere in bellezza.

Probabilmente il modo più originale e divertente per anticipare l’inizio di una nuova, sfavillante stagione, con il mondiale WRC 2024 che aprirà i battenti il prossimo 25 gennaio per andare avanti fino alla fine di novembre. Tanak e Neuville saranno a bordo della i20 N Rally1 Hybrid assieme ai loro co-driver Jarveoja e Wydaeghe.