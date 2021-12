Hyundai richiama migliaia di IONIQ Electric: possono accelerare in modo inaspettato

Fra i marchi che stanno lavorando meglio con la tecnologia elettrica troviamo sicuramente Hyundai, che con la nuova generazione iniziata con IONIQ 5 e Kia EV6 (le auto sono dello stesso gruppo e condividono la medesima piattaforma) ha aperto un capitolo importante della sua storia. Tuttavia anche i migliori possono inciampare.

Anche Hyundai infatti sta constrastando un problema che in passato ha dato filo da torcere a Toyota: le accelerazioni impreviste su alcune loro auto. Nello specifico parliamo di 2.679 IONIQ Electric vendute negli Stati Uniti, dunque per ora l'Europa sembra salva (per saperne di più sulla variante europea: la nostra prova della Hyundai IONIQ Plug-in Hybrid).

Arrivato all'attenzione della NHTSA americana lo scorso 7 dicembre 2021, il richiamo riguarda alcune IONIQ Electric vendute fra il 2017 e il 2019 e prodotte fra il 21 gennaio 2016 e il 24 giugno 2019 da Hyundai Motor Company in Corea per il mercato USA.

Veicoli in cui "rilasciare il pedale dell'acceleratore può causare accelerate improvvise e inaspettate", aumentando così il rischio di fare un incidente. La compagnia inizierà a mandare le lettere di richiamo agli utenti interessati a partire dal prossimo 4 febbraio 2022, nel frattempo speriamo che l'Europa venga graziata. Visto che in apertura abbiamo citato Toyota, ricordiamo come proprio Toyota abbiamo richiamato le sue Supra per rischio incendio nel 2020.