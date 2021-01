Hyundai richiama una Kona, ma questa prende fuoco nonostante le riparazioni

Hyundai si è mossa nel modo giusto quando la società è venuta a conoscenza degli esemplari di Kona incendiatisi in Austria, in Corea del Sud e in Canada, riconoscendo il problema e richiamando gli esemplari interessati, ma a quanto pare gli elementi i quali innescano l'autocombustione dei veicoli non sono ancora stati intercettati.

Il 23 gennaio infatti un esemplare di Kona, nonostante avesse ricevuto un update software mirato a evitare l'innesco delle fiamme, è andato a fuoco nei pressi di Deagu. Le autorità locali si domandano pertanto se l'aggiornamento sia davvero efficace.

Il problema della campagna riparazioni Hyundai concerne il fatto che i pacchi batterie difettosi non vengano sostituiti. Ufficialmente la compagnia non attua questa manovra perché pare non siano stati rilevati malfunzionamenti hardware specifici, come ribadito in occasione del caso scoppiato in Canada. In molti però hanno accusato il colosso asiatico di non operare le sostituzioni per via degli ingenti costi produttivi relativi alle batterie (ecco quanto costa la batteria di una Tesla Model 3), ma ad ora si tratta di pure speculazioni.

Comunque stiano le cose, la revisione software sembra non sia servita a evitare nuovi incendi, pertanto l'istituto KTR (Korea Testing & Research Institute) si è presa l'incarico di investigare nel merito e di capire cosa non funzioni.

Al contempo la Cheverolet Bolt EV impiega la stessa soluzione della Kona per muovere le proprie vetture: pacchi batterie di LG Energy Solutions. Anche nel caso della società statunitense ci sono stati dei richiami per il rischio di incendio, ma per ora neppure General Motors è riuscita a trovare il bandolo della matassa.

Nella speranza che questo grave deficit di sicurezza possa trovare una rapida fine vogliamo rimandarvi alla Chevrolet Bolt la quale ha preso fuoco mentre era parcheggiata nel viale di un'abitazione. A quanto pare il proprietario della piccola auto elettrica non è affatto contento.