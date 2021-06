Hyundai vi regala due giorni all'autodromo di Monza a bordo delle nuove i20 N e i30 N

Il mondo dell’automotive ha preso una direzione ben precisa: si va sempre di più verso un’elettrificazione totale, tuttavia non mancano i brand che ancora credono nella sportività tradizionale. Fra questi c’è sicuramente Hyundai, che vi dà la possibilità di scendere in pista all’Autodromo di Monza.

Protagoniste di questa nuova iniziativa sono le nuove Hyundai i20 N e Hyundai i30 N, le sportive della casa sudcoreana che possono farvi vivere due giorni all’insegna della pista e delle alte prestazioni. Per provare a scendere su circuito con le sportive Hyundai vi basta partecipare al concorso Hyundai N-Driving Experience Monza, in palio vi sono 5 Driving Experience per due persone il 21 e il 22 luglio all’autodromo di Monza, come avrete ormai intuito.

Per aderire all’iniziativa bisogna richiedere un preventivo online sulla piattaforma Hyundai Click to Buy oppure prenotare un Test Drive con la vostra Hyundai preferita sulla piattaforma N Experience. L’iniziativa è valida dal 24 giugno 2021 al prossimo 8 luglio 2021. Per richiedere un preventivo sulla piattaforma dedicata vi basta cliccare qui, altrimenti potete prenotare un Test Drive con la vostra Hyundai preferita andando su questa pagina.



Se siete interessati al mondo Hyundai in generale, non perdete la nostra prova della nuova Ioniq 5 elettrica, così come i test drive delle nuove Tucson Plug-in Hybrid e Santa Fe Plug-in Hybrid.