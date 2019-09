Hyundai punta sull'idrogeno: i camion H2 Xcient arrivano in Europa

Si parla talmente tanto di elettrico che persino un brand iconico come Maserati ha ora deciso di lanciare nuovi modelli 100% elettrici per rilanciare la compagnia. Ricordiamo però che i motori elettrici possono essere alimentati anche a idrogeno, una tecnologia scelta da Hyundai per i trasporti pesanti.

La notizia non sorprende più di tanto, nel senso che Hyundai è uno dei pochi brand che ha creduto e crede ancora fortemente nell'idrogeno. Sua è infatti la Hyundai Nexo, SUV a idrogeno per l'utilizzo privato che più volte è stato premiato per la sua ingegnerizzazione. Sappiamo però che portare l'idrogeno sul mercato di massa è, almeno oggi, molto difficile: le compagnie di distribuzione preferiscono puntare sull'elettricità, così i produttori auto, anche perché l'idrogeno potrebbe portare con se diverse complicazioni relative alla sicurezza.

Discorso differente però quando si parla di trasporti pesanti, con le singole aziende che possono installare distributori di idrogeno per agevolare i rifornimenti. Lo dimostra questa nuova collaborazione fra Hyundai Hydrogen Mobility (HHM) e Hydrospider, che mira a promuovere l'utilizzo dell'idrogeno sulle autostrade europee per i trasporti pesanti.

Si parte dalla Svizzera, dove già entro la fine di quest'anno entrerà in funzione un impianto da 2 MegaWatt proprio per la produzione di idrogeno tramite elettrolisi. Nel 2020 arriveranno poi i primi 50 camion Fuel Cell di Hyundai, chiamati H2 Xcient, che con 35 kg di idrogeno saranno in grado di percorrere circa 400 km. A spingere i veicoli ci sarà poi il nuovo sistema da 190 kW FC, che fa funzionare due motori da 95 kW connessi in parallelo. Che l'idrogeno abbia finalmente trovato il suo scopo ultimo, oltre a interessare il mondo del trasporto pubblico?