La Hyundai Prophecy scende in strada nelle nuove foto ufficiali

Circa un mese fa, a inizio marzo, vi abbiamo mostrato la spettacolare e futuristica Hyundai Prophecy, concept car che avremmo dovuto vedere al Salone di Ginevra 2020. Oggi siamo in grado di mostrarvi nuove immagini da non perdere.

Se la volta scorsa vedevamo l'auto nelle classiche foto di rito "ultra photoshoppate", adesso riusciamo finalmente ad ammirarla "in azione", su strada. Nonostante qualcuno abbia suggerito un design preso in "prestito" da diverse Porsche disponibili sul mercato, Hyundai assicura che per le linee della Prophecy l'ispirazione è arrivata da coupé vintage degli anni '20 e '30.

Ciò che sprizza da tutti i pori della vettura però è pieno e totale futuro, anche se "a controllare il 90% delle opzioni dell'auto ci pensano pulsanti e joystick". A proposito di joystick, se ricordate le immagini della volta scorsa sapete anche che la Prophecy è priva di sterzo e già pronta per la guida autonoma (non perdete il nostro speciale sulla Guida Autonoma di Tesla).

La direzione, l'accelerazione e la frenata si innestano tramite delle speciali cloche che effettivamente ricordano da vicino i controller di un videogioco. Per la sua realizzazione la compagnia ha utilizzato la sua nuova piattaforma E-GMP, la prima totalmente elettrica del marchio, che sarà certamente utilizzata anche per i modelli Hyundai BEV seriali in arrivo.