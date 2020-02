Hyundai Prophecy: è questa l'EV sportiva che stavamo tutti aspettando?

Hyundai mostra la Prophecy, o meglio, ne mostra una parte. Il teaser anticipa l'interessante concept elettrica che verrà presentata durante il Salone dell'Auto di Ginevra. Concept che dovrebbe anticipare la tanto attesa Hyundai sportiva elettrica che si fa attendere da un bel po'. Vediamo cosa si sa.

Quello che si vede nell'immagine teaser è il retro del veicolo, rivelando un'auto da un design decisamente interessante. «La Prophecy incorpora ad una silhoutte meravigliosa, accentuata da delle curve eleganti sui fianchi posteriori in grado di offrire un'aerodinamica eccellente», si legge nel materiale promozionale dell'azienda coreana.

Hyundai si appresta ad entrare dunque in un segmento ancora non proprio affollato, quello delle elettriche sportive come la Porsche Taycan e la Tesla Roadster — di cui si attende il ritorno di fiamma. Fa sicuramente piacere che altri brand stiano guardando con interesse a questo segmento.

«La Prophecy non segue i trend. Accentua la bellezza senza tempo che è destinata a superare la prova del tempo», continua il capo del Global Design Center di Hyundai, SangYup Lee. «Il suo design iconico è qui per espandere lo spettro del design di Hyundai verso orizzonti ancora più ampi».

Il 3 marzo vedremo questa sportiva elettrica in tutta la sua gloria. Se queste sono le premesse, inutile dire che le aspettative sono davvero altissime.