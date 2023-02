Hyundai ha pronto un software gratuito per mettere fine ai furti delle sue auto

I furti di Hyundai e Kia sono saliti alle stelle dopo che sono apparsi in rete dei tutorial che mostravano come impadronirsi illecitamente dei modelli coreani, ma a distanza di poche settimane Hyundai è pronta a porre fine alla furto-mania con un software gratuito che verrà installato su più di un milione di veicoli.

Il software messo a punto dalla casa coreana ha lo scopo di “impedire l'avvio dei veicoli durante un metodo di furto reso popolare su TikTok e altri canali di social media”, e più nello specifico “modifica alcuni moduli di controllo del veicolo, e introduce un blocco dell’accensione quando il guidatore chiude la vettura col telecomando”.

Ricordiamo infatti che il problema dei furti riguardava in particolare i modelli che non utilizzavano il tasto di accensione/spegnimento e che erano privi di qualsiasi antifurto immobilizer. Questo aggiornamento software arriverà prima di tutto sui modelli Elantra, Sonata e Venue, e successivamente si estenderà a tutti gli altri veicoli interessati dal problema, dunque Accent, Genesis, Kona, Palisade, Santa Fe, Tucson e Veloster. I proprietari verranno comunque contattati da Hyundai stessa per potersi recare in una concessionaria, dove i tecnici installeranno il tutto in meno di un’ora.

Infine, verrà applicata una scritta sul vetro che funge da ulteriore deterrente per i potenziali ladri, che verranno così informati che il veicolo ha un sistema di sicurezza aggiornato, e dunque non si avvierebbe una volta riusciti ad entrare in abitacolo.

In questo modo Hyundai dovrebbe mettere fine a questa vicenda che ha creato non pochi problemi all’azienda e ai clienti: pensate che le compagnie assicurative americane non assicuravano più Hyundai e Kia perché troppo facili da rubare.