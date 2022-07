Hyundai presenta la RN22e ad alte prestazioni basata sulla IONIQ 6

In casa Hyundai bollono un sacco di novità, a partire dalla IONIQ 6 ufficializzata giusto il 14 luglio 2022. La casa coreana però non dimentica le alte prestazioni, ha infatti preannunciato l'arrivo del primo modello elettrico N e due concept ad alte prestazioni.

Partiamo dal principio: la prima N elettrica di Hyundai sarà la IONIQ 5 N, che arriverà sul mercato globale nel 2023. Ulteriori dettagli su questa vettura li sapremo prossimamente, nel frattempo Hyundai stuzzica i fan dell'alta velocità con due concept, uno vintage e l'altro proiettato verso il futuro. N Vision 74 è forse il concept più audace dei due, combina infatti la tecnologia elettrica con un avanzato sistema di celle a combustibile a idrogeno, divenendo di fatto il primo Rolling Lab a idrogeno di Hyundai N.

In termini di design si rende omaggio al concept Hyundai Pony Coupé del 1974 disegnato da Giorgetto Giugiaro in persona. Lunga 4.952 mm, larga 1.995 mm e alta 1.331 mm su un passo di 2.905 mm, la N Vision 74 ha una potenza totale di oltre 500 kW proveniente dal posteriore, così come gli oltre 900 Nm di coppia. La batteria è da 62,4 kWh e può caricare a 800 V, esattamente come IONIQ 5 e IONIQ 6. Da 4,2 kg invece il serbatoio di idrogeno, che permette alla vettura di avere oltre 600 km di autonomia e una velocità massima di oltre 250 km/h.

Torniamo per un attimo coi piedi per terra e parliamo del concept RN22e, basato invece sul design futuristico e affusolato della IONIQ 6. Questa speciale vettura lunga 4.915 mm, larga 2.023 e alta 1.479 mm con un passo da 2.950 mm vanta la piattaforma E-GMP e una potenza combo di 430 kW, proveniente dai due motori (uno anteriore e uno posteriore). La coppia massima è di 740 Nm, mentre la batteria è la classica Long Range della E-GMP: 77,4 kWh, ricaricabile a 400 V e 800 V - che permette una ricarica 10%-80% in 18 minuti. La velocità massima è superiore ai 250 km/h.