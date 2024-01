Hyundai presenta l'eVTOL S-A2, un taxi volante che viaggia a 190 km/h

Mentre si pensa al futuro elettrico dell’automotive e alla Guida Autonoma, c’è chi guarda con ottimismo alle potenzialità del cielo, come ad esempio Hyundai Motor Group e Supernal, che hanno appena presentato il veicolo S-A2.

Le due società hanno appena mostrato al CES 2024 di Las Vegas il nuovo S-A2, un eVTOL (un veicolo elettrico a decollo e atterraggio verticale) che può ospitare un pilota e quattro passeggeri. Basato sul concept S-A1, presentato al CES 2020, il nuovo S-A2 è la sintesi di ciò che Hyundai Motor Group e Supernal vogliono creare nel prossimo futuro: veicoli in grado di promettere viaggi aerei sicuri, efficienti e accessibili per le persone nella vita di tutti i giorni.

Jaiwon Shin, Presidente di Hyundai Motor Group e CEO di Supernal, ha detto a proposito: “Sin dall'inizio, Supernal si è data la mission di creare il prodotto giusto e il mercato giusto al momento giusto. La presentazione di S-A2 dimostra il nostro costante impegno a raggiungere questo obiettivo attraverso un veicolo sicuro ed efficiente, con un percorso chiaro per l'ingresso nel mercato. Grazie al nostro talentoso team di 600 persone, alle ampie capacità tecniche e commerciali di Hyundai Motor Group e al supporto di fornitori di fiducia del settore aeronautico in tutto il mondo, Supernal è pronta a inaugurare una nuova era del volo.”

Tecnicamente si tratta di un velivolo con coda a V progettato per viaggiare a oltre 190 km/h a un’altitudine di oltre 450 metri, pensato soprattutto per gli spostamenti urbani compresi fra i 40 e i 65 km. L’S-A2 è dotato di un’architettura a propulsione elettrica distribuita e di otto rotori orientabili. Il velivolo sarà anche estremamente silenzioso: 65 dB nelle fasi di decollo e atterraggio verticale, appena 45 dB durante il volo orizzontale. I taxi delle nostre città saranno presto sostituiti da questi tecnologici e veloci taxi volanti? Forse anche prima del previsto, del resto a Milano arriveranno i primi vertiporti per Taxi Volanti già nel 2026.