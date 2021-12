Hyundai presenta il droide motorizzato che funziona anche come passeggino

Perché spingere ancora un passeggino quando un robot su quattro ruote potrebbe farlo per noi, in automatico? È probabilmente ciò che si sono chiesti gli ingeneri Hyundai che hanno progettato il Mobile Eccentric Droid.

Stiamo parlando di un piccolo "droide" su ruote il cui nome abbreviato è MobED, una piccola piattaforma mobile che può operare in diverse situazioni e su differenti superfici. Le sue quattro ruote possono girare in maniera indipendente, un sistema di sospensioni inoltre permette al piccolo droide di affrontare diversi terreni.

Può inoltre raggiungere una velocità di 30 km/h in condizioni di strada lineari e affrontare pendenze mantenendo dritto il pianale di carico, come potete vedere nelle foto presenti in galleria. Non sappiamo quanti genitori sarebbero disposti ad affidare il loro neonato a un droide motorizzato capace di arrivare a 30 km/h, questo però è solo un utilizzo possibile del piccolo MobED, che appare estremamente versatile e pronto ad adattarsi a molteplici situazioni.

Secondo Hyundai, il dispositivo può anche essere d'aiuto a persone anziane o disabili, con mobilità ridotta. Non sappiamo in ogni caso quando il MobED sarà disponibile all'acquisto e a che prezzo, di sicuro farà il suo debutto scenografico al prossimo CES 2022 di Las Vegas (dove LG mostrerà i nuovi OLED semi-trasparenti). Dal marchio coreano dobbiamo del resto aspettarci sempre più prodotti di questo tipo, vista la recente acquisizione da parte di Hyundai di Boston Dynamics.