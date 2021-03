Hyundai sta preparando una bolide a idrogeno da 816 CV

L'industria automobilistica sta correndo a spron battuto verso l'elettrificazione, per cui ogni produttore ha in sviluppo almeno un modello a zero emissioni. Ciò non riguarda soltanto il mondo delle autovetture stradali, ma anche il la competizione a quattro ruote.

Detto questo, tutti noi sappiamo che il percorso più battuto concerne le auto elettriche a batteria, ma non si tratta dell'unico modo per ottenere un risultato sostenibile. Nonostante l'alimentazione a idrogeno sia colata a picco quasi ovunque, alcuni brand hanno deciso di puntarvi lo stesso.

Tra questi c'è senza alcun dubbio Toyota, che tramite le fuel cell ha messo in circolazione la sua Mirai a idrogeno, ma non bisogna tralasciare gli sforzi applicati da Hyundai, che fin dal 2001 ha commercializzato la Santa Fe FCEV.



Adesso, per solidificare le tecnologie proprietarie, la casa automobilistica coreana ha avviato una partnership con Forze Hydrogen Racing, un gruppo di studenti il quale progetta, costruisce e compete in gare per macchine elettriche. L'obiettivo è quello di mettere a punto il bolide denominato Forze IX, che verrà lanciato sul tracciato per la prima volta nel corso di quest'anno. Nel 2022 invece sarà perfezionato attraverso una seconda versione, quella definitiva.



Una volta ultimato, il veicolo peserà circa 1.500 chilogrammi e incarnerà la vettura da corsa a fuel cell più veloce in assoluto, grazie ad una velocità di punta di 300 km/h garantita da due propulsori separati i quali invieranno alle ruote un output pari a 816 cavalli di potenza. Dal nostro canto non vediamo l'ora di poter assistere ai frutti di questo sviluppo combinato tra il Hyundai Motor Europe Technical Center di Rüsselsheim, in Germania, e gli studenti di Forze.



In chiusura, restando in tema di idrogeno, vogliamo rimandarvi a due notizie piuttosto recenti. La prima concerne la possibile marcia indietro del Gruppo Stellantis su questo tipo di alimentazione, mentre la seconda è sicuramente più eccitante per gli appassionati di motori: la stratosferica Hyperion XP-1 sarà una hypercar a idrogeno dalla potenza smisurata, e di recente ne è stato avvistato un prototipo in fase di test tra le famosissime vie di Los Angeles.