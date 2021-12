Hyundai prepara 12 nuove auto elettriche: 'Saremo aggressivi sull'elettrificazione'

A mani basse, il 2021 è sicuramente stato l'anno di Hyundai, che ha lanciato con successo la nuova IONIQ 5 e aggiornato il bestseller KONA. Non solo: abbiamo di recente visto il concept SEVEN, auto che darà vita e forma alla IONIQ 7 100% elettrica. A tal proposito vogliamo aggiornarvi sui piani futuri del brand coreano.

L'introduzione di questo articolo già avrebbe dovuto farvi capire qualcosa: Hyundai Motor Company ha intenzione di accelerare ulteriormente sull'elettrificazione, spostando gran parte delle proprie risorse sulla creazione di nuove BEV e piattaforme dedicate. A dirlo è stato il capo supremo del marchio, il CEO Jaehoon Chang, evidentemente galvanizzato da un 2021 eccezionale per Hyundai dal punto di vista elettrico.

"È la transizione che vogliamo perseguire e il più velocemente possibile" ha detto il manager, "Punteremo in modo sempre più aggressivo sull'elettrificazione". Il piano è lanciare 13 nuovi modelli 100% elettrici entro il 2030, incluse ovviamente la IONIQ 5, la IONIQ 6 e la IONIQ 7 di prossima uscita. Queste vetture saranno basate sull'avanzata piattaforma E-GMP, è pressoché certo però che Hyundai abbia intenzione di produrre altre piattaforme scalabili, ancora più versatili.

Le auto che abbiamo nominato sopra infatti sono tutte crossover o SUV, la IONIQ 7 addirittura avrà tre file di sedili, non resta che puntare dunque su auto elettriche più piccole, compatte. È lecito dunque aspettarsi piattaforme elettriche dalle dimensioni minori. Il suddetto piano riguarda Hyundai come Genesis, che insieme vogliono consegnare 220.000 BEV nel corso del 2022, il che significherebbe +57% rispetto alle 140.000 auto stimate del 2021 e le 90.000 del 2020. Nel frattempo per saperne di più: la nostra prova della Hyundai IONIQ 5 RWD da 217 CV.