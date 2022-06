Hyundai posticipa l'uscita della nuova NEXO a idrogeno: priorità alle batterie

La prossima generazione di Hyundai NEXO verrà posticipata al 2024 a causa di problemi allo sviluppo del powertrain alimentato a Fuel Cell. Hyundai intendeva introdurre la sua seconda generazione di NEXO a metà 2023, scrive il Seoul Economic Daily, sembra però che non sarà così...

“Mentre il mercato delle elettriche a batteria è in continuo fermento, Hyundai rivaluta un maggiore investimento per quest’ultima categoria di autovetture, accantonando per il momento il mercato dell’idrogeno che rimane ancora limitato”, la scelta dunque sarebbe consapevole e frutto di un pensiero ragionato. Nel settembre 2021 Hyundai Motor Group aveva dichiarato di voler offrire soluzioni a idrogeno su tutti i veicoli commerciali Hyundai entro il 2028. Allo stesso modo avrebbe sviluppato veicoli a idrogeno con i marchi Kia e Genesis, da lanciare dopo il 2025, ora però non sappiamo più se sarà così.

Il Seoul Economy Daily ha anche aggiunto che il lancio del progetto a idrogeno a marchio Genesis non sarebbe stato calendarizzato ufficialmente, del resto il progetto è stato del tutto fermato a fine 2021.

Tutte queste notizie arrivano a pochissime ore di distanza dalla presentazione di Hyundai delle prime immagini della nuova IONIQ 6 che andrà direttamente a rivaleggiare con Tesla model 3, oltre a distogliere la curiosità della clientela da altri progetti a idrogeno, dimostrando dunque il fermento del mercato elettrico a batteria.

La IONIQ 6 presenterà specifiche tecniche simili a quelle della IONIQ 5, del resto la piattaforma E-GMP è condivisa anche con la Kia EV6 e la Genesis GV60, avrà però una migliore efficienza visto un coefficiente aerodinamico di appena 0.21.