La Hyundai Pony Coupé Concept tornerà in vita nel 2023, sempre firmata Giugiaro

Quanti fra voi ricordano la futuristica Hyundai Pony Coupé Concept del 1974? Disegnata da un giovane Giorgetto Giugiaro, l'auto verrà ora ricostruita da Hyundai e presentata nel corso della nuova primavera.

Hyundai ha infatti annunciato una nuova collaborazione con lo studio di design italiano GFG Style, i cui fondatori sono Giorgetto e Fabrizio Giugiaro, al fine di ricreare la Pony Coupé Concept presentata al Salone di Torino del 1974. Il progetto è stato svelato durante un Design Talk a Seoul che ha visto la partecipazione di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro insieme a Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer di Hyundai Motor Group, e SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai Motor’s Global Design Center.

"Siamo assolutamente entusiasti di accogliere Giorgetto e Fabrizio a Seoul per questa preziosa occasione e non vediamo l’ora di collaborare con loro e con GFG Style a questo straordinario progetto di design. Si tratta di un’iniziativa che ha un valore storico e rappresenta uno scambio interculturale che potrebbe aprire la strada a ulteriori collaborazioni in futuro" ha detto Luc Donckerwolke.

Tornando indietro al 1974, Hyundai stava muovendo i suoi primi passi nella produzione di automobili, il fondatore contattò così Giorgetto Giugiaro per proporgli di lavorare al primo modello indipendente della Casa, quella che sarebbe stata anche la prima auto prodotta in serie in Corea. Grazie al suo frontale appuntito, ai fari circolari e alle linee geometriche simili a quelle di un origami, la Pony Coupé sarebbe stata perfetta per il mercato europeo e nord americano, la compagnia però cancellò la commercializzazione all'ultimo momento utile, nel 1981, a causa della crisi petrolifera e della recessione economica globale. La vettura rimase dunque solo un sogno per Hyundai, che a partire da quel modello trovò in ogni caso l'ispirazione per lanciare i primi modelli e diventare ciò che è oggi. Non vediamo l'ora di ammirare la Pony sotto una nuova luce.

La Pony Concept inoltre ha ispirato la nuova Hyundai IONIQ 5 e la super coupé Hyundai N Vision 74 con 600 km di autonomia.