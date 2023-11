Hyundai ha un piano per abbassare i prezzi delle auto elettriche: ecco quale

A quanto pare Hyundai avrebbe intenzione di abbassare i prezzi delle proprie vetture full-electric, per farlo però c'è bisogno di una nuova strategia di produzione che possa sostenere tale obiettivo. Ebbene sembrerebbe che il brand coreano abbia già studiato tutti i passi da compiere.

Il gruppo automobilistico guidato dal marchio di Seul, nel quale è presente anche Kia, ha intenzione di cominciare a realizzare delle proprie batterie LFP entro la fine del 2024. Si tratta di una mossa dalla doppia lama, da una parte lo scopo è quello di rendersi libero dalla strapotenza cinese, dall'altra invece il progetto è di cominciare a produrre auto a costi inferiori. Ciò porterebbe alla realizzazione di auto green vendute a prezzi accessibili, senza il bisogno di grandi sacrifici (Hyundai abbassa i prezzi in Corea per inseguire Tesla)

Solamente nello scorso mese di giugno, in occasione dell'Investor Day 2023, Hyundai aveva annunciato un investimento dalla cifra monstre di 7,3 miliardi di dollari riservato all'avvio della produzione autonoma di batterie per le vetture elettriche nel giro dei prossimi dieci anni. Nel complesso, il progetto prevede anche lo sviluppo di batterie allo stato solido e NCM in compagnia di altri leader industriali coreani come SK e LG Energy Solutions.

Al momento Hyundai utilizza delle batterie NCM (realizzate con SK) per la nuova versione della Santa Fe Hybrid che arriverà in Italia a metà 2024; un'evoluzione che ha portato a un aumento di efficienza pari al 10% rispetto alla versione precedente. Per quanto riguarda invece la Kona EV, così come per la nuova Kia Ray EV, vengono utilizzate delle batterie LFP di produzione cinese (CATL).

La prima automobile con batteria LFP a prezzi accessibili di Hyundai dovrebbe debuttare sul mercato nel 2025. A detta dello stesso brand, queste nuove batterie nei modelli Full Electric, oltre ad avere un listino vantaggioso, porteranno a una maggiore densità di energia e una migliore efficienza alle basse temperature.