Hyundai vi paga l'auto per sei mesi se il Coronavirus vi fa perdere il lavoro

Ormai da circa due mesi il Coronavirus sta mettendo in ginocchio le maggiori economie mondiali. Dopo la Cina il virus ha raggiunto l'Europa e presto potrebbe esplodere negli Stati Uniti, dove molte persone rischiano di perdere il posto di lavoro. Hyundai ha pensato a un programma per supportare proprio questi lavoratori a rischio.

Sia Hyundai che il marchio luxury Genesis copriranno le spese di una nuova auto per sei mesi, nel caso in cui un cliente perda il lavoro a causa del Coronavirus. Il programma si applica di sicuro negli USA ma potrebbe arrivare anche in Europa, valido solo per quei clienti che acquisteranno una nuova auto a partire dal 14 marzo al prossimo 30 aprile e perderanno il lavoro involontariamente.

Le spese saranno coperte soltanto nel caso in cui i clienti stipulino un leasing o un finanziamento con Hyundai Capital o Genesis Finance ovviamente. Un'altra opzione prevede lo slittamento dei pagamenti a 90 giorni per chiunque abbia acquistato tramite leasing o finanziamento una nuova Hyundai Santa Fe, Tucson, Elantra, Elantra GT, una blasonata Kona, Venue, Accent o Genesis G70.

Il programma purtroppo non si applica a chi ha acquistato una Hyundai/Genesis nelle scorse settimane, evidentemente è un'idea che mira a non far crollare a picco un mercato già disastrato dal virus.