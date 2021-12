Hyundai non svilupperà nuovi motori termici: chiuso un centro di ricerca a Seoul

L'industria automotive sta cambiando nel profondo e non sono pochi i gruppi che hanno dismesso lo sviluppo di nuovi motori termici. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Hyundai Motor Company: l'azienda non svilupperà più nuovi motori a combustione.

La notizia arriva da Business Korea e non ci sorprende affatto. Del resto Hyundai Motor Company è uno dei gruppi che ha investito maggiormente nell'elettrificazione e oggi si ritrova in line-up alcuni dei migliori veicoli 100% elettrici che il mercato abbia da offrire, pensiamo alla KONA Electric 2021 (10 motivi per acquistare la nuova Hyundai KONA Electric 2021) ma soprattutto alla IONIQ 5 e alla Kia EV6, in attesa delle nuove IONIQ 6 e 7 - Hyundai ha annunciato l'arrivo di 12 nuovi veicoli elettrici.

Secondo Business Korea, Hyundai ha effettuato dei tagli presso il suo centro di ricerca e sviluppo Namyang Research Institute, a sud di Seoul. La società si sta riorganizzando per aumentare la ricerca su nuovi motori elettrici e batterie. Anche The Korea Economic Daily ha riportato la notizia, allegando anche le parole di una email inviata dal capo R&D Chung-Kook Park ai dipendenti: "Il nostro reparto di ricerca dedicato ai motori a combustione ha portato a grandissimi risultati, oggi però dobbiamo cambiare il sistema e creare un futuro che si basi sugli ottimi obbiettivi raggiunti nel passato."