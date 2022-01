Hyundai non svilupperà più motori a benzina? L'azienda smentisce la notizia

Lo scorso 28 dicembre abbiamo riportato questa notizia: Hyundai non svilupperà più nuovi motori termici. Una news lanciata da Business Korea e The Korea Economic Daily dei quali ci siamo fidati, Hyundai stessa però ha adesso rettificato il tiro.

Contattata da Motor1.com, Hyundai Motor America ha risposto in questo modo tramite le parole del Senior Group Manager Michael Stewart: "Hyundai Motor Company conferma che non fermerà lo sviluppo di nuovi motori termici come annunciato da una recente speculazione giornalistica. Il Gruppo desidera offrire un corposo portfolio di motori ai propri utenti negli anni a venire, fra questi ci sono sia propulsori a zero emissioni che motori tradizionali ad alta efficienza."

Hyundai Motor America conferma dunque che lo sviluppo di nuovi motori elettrici e propulsori tradizionali continuerà di pari passo, la benzina e il diesel non verranno abbandonati. La notizia lanciata dai media coreani poteva essere credibile poiché la stessa Hyundai ha annunciato di voler diventare 100% elettrica a partire dal 2035, si tratta però di un anno ancora lontano e almeno un'altra generazione di motori tradizionali dobbiamo aspettarcela, magari compatibile con le regolamentazioni Euro 7.

Inoltre il 2035 è una data che riguarda l'Europa, a livello globale l'azienda diventerà elettrica a partire dal 2040, ci sarà dunque ancora spazio per nuovi motori a combustione interna.