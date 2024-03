Hyundai N vuole nuovi EV accessibili e compatti, 'È la nostra priorità numero 1'

Lo sappiamo, sono tempi difficili per gli appassionati delle auto sportive, soprattutto se compatte e a prezzo accessibile. Appassionati che Hyundai vuole conquistare anche con l’avvento dell’era elettrica.

Come purtroppo abbiamo appreso di recente, le divertenti Hyundai i20 N e i30 N non verranno più vendute in UE. Un brutto colpo per gli amanti delle alte prestazioni in vetture non troppo costose, che in Europa hanno perso anche la Toyota GR86 e la Subaru BRZ. Hyundai ha però una soluzione: creare nuovi modelli N elettrici, compatti e accessibili, proprio per non far rimpiangere i20 N e i30 N.

A dirlo è stato Albert Biermann, executive technical advisor della divisione Hyundai N, l’uomo responsabile dei veicoli più pepati del marchio sudcoreano che ha appena lanciato sul mercato italiano la nuova Hyundai IONIQ 5 N. Sul fronte delle prestazioni sicuramente ci siamo, abbiamo una vettura da 650 CV elettrici, è chiaro però che bisogna lavorare sulle dimensioni, i pesi e soprattutto i prezzi, visto che la IONIQ 5 N costa in Italia 76.900 euro - è dunque tutto fuorché accessibile, soprattutto pensando ai circa 30.000 euro della i20 N e ai circa 40.000 della i30 N.

“Abbiamo assolutamente bisogno di proporre un veicolo di piccolo segmento con prestazioni N, è la mia preoccupazione numero 1. Entro la fine del mio mandato voglio presentare almeno una concept car di piccole dimensioni ma ad alte prestazioni, anche due se possibile. Farò tutto ciò che mi è concesso per presentare nuove vetture accessibili ma divertenti da guidare in perfetta tradizione Hyundai N” ha detto Biermann.

È dunque lecito aspettarsi (almeno) una compatta N costruita sulla nuova Integrated Modular Architecture (IMA), che secondo l’azienda offre importanti aggiornamenti rispetto all’attuale E-GMP. La IMA è talmente flessibile che può essere la base di veicoli di diverso segmento, offrendo sia batterie NMC che le più accessibili LFP. Da appassionati di motori quali siamo, vista la deriva che stanno prendendo le piccole sportive a benzina (ovvero stanno scomparendo) speriamo davvero di vedere una piccola Hyundai N EV quanto prima.