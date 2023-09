La Hyundai N Vision 74 entra in produzione? L'ultimo indizio fa ben sperare

E' passato praticamente un anno da quando Hyundai ha stupito il mondo presentando la sua N Vision 74, una super coupé a idrogeno con 600 km di autonomia, e dopo moltissime chiacchiere e indiscrezioni varie circa una possibile messa in produzione della stessa, forse qualcosa si muove davvero.

A far ben sperare è un chiaro indizio emerso in queste ore, ovvero, il deposito del marchio N 74, che non può che non far venire alla mente proprio il prototipo del 2022. Nel dettaglio, grazie all'archivio on line dell'European Union Intellectual Property Office (EUIPO), è emerso che la casa sudcoreana avrebbe appunto fatto domanda per presentare il marchio suddetto, e ciò potrebbe far presagire una possibile messa in produzione da qui a breve del suo splendido bolide che strizza gli occhi agli anni '80.

Tale indizio va ad aggiungersi alle parole rilasciate da Till Wartenberg, numero due di Hyundai, che parlando con The Autopian aveva espresso il desiderio di voler vedere il concept N 74 trasformato in un modello di serie: "Il mio desiderio personale sarebbe di produrre questo modello – le parole del vicepresidente dell'azienda sudcoreana - all'inizio probabilmente si tratterebbe solo di un investimento, ma se questo veicolo arrivasse davvero sul mercato molti lo comprerebbero. E ne sarei molto felice".

Albert Biermann, ex capo di ricerca e sviluppo di Hyundai e Kia, ha invece rilasciato un'intervista a Car and Driver mostrandosi meno ottimista rispetto a Wartenberg: "È difficile per me immaginare che la metteremo in produzione, in questo momento non abbiamo bisogno di un'auto simile".

La Vision N 74 si rifà alla mitica coupé Hyundai Pony che venne messa in commercio proprio nel 1974 e che venne disegnata niente di meno che dal designer del secolo Giorgetto Giugiaro, fresco di 85simo compleanno.

A livello meccanico il concept presenta una trazione posteriore e soprattutto un motore a celle a idrogeno in grado di sviluppare ben 670 cavalli di potenza. Attendiamo ulteriori conferme o eventuali smentite.