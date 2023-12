Hyundai N Vision 74: confermata la produzione del capolavoro?

A quanto pare Hyundai avrebbe confermato la produzione (futura) di un numero limitato del concept N Vision 74. La supercar coreana che sembrava essere destinata a rimanere un sogno di molti appassionati, ora invece vedrà finalmente la luce. Ma c'è poco da esultare...

Sì, la Hyundai N Vision 74 entrerà ufficialmente in produzione. A riportarlo per prima è stata la testata coreana ETNews, che ha confermato l'idea del produttore asiatico di dare il via alla realizzazione in edizione limitata di uno dei prototipi più amati degli ultimi anni.

La notizia era già trapelata qualche mese fa (Hyundai N Vision 74 entra in produzione? L'ultimo indizio fa ben sperare), ma a quanto pare, secondo quanto riportato dalla fonte, adesso sarebbe diventata ufficiale. Hyundai avrebbe optato per la produzione di sole 100 unità della sua supercar ispirata alla iconica Pony Coupé del 1974, ma solamente 70 di queste verranno destinate al mercato. Un numero veramente risicato, ed è proprio per questo che non è possibile esultare troppo. Le altre 30 Vision 74, invece, avranno un futuro nel mondo del racing. La produzione dovrebbe partire nella prima metà del 2026.

Ci troviamo di fronte a una delle concept car più amate (e desiderate) degli ultimi anni. Sarà che il suo design prende spunto dal passato, sarà che sono le sue caratteristiche tecniche a entusiasmare, fatto sta che la N Vision 74 sembra aver conquistato letteralmente tutti.

Hyundai si dimostra ancora una volta un'azienda all'avanguardia; volete un esempio? Eccoci dentro la fabbrica Hyundai che produce la IONIQ 5: è piena di robot. Comunque sia, questo senso anticipatore lo si nota anche nella motorizzazione di questa vettura: un doppio motore idrogeno-elettrico che (secondo ETNews) dovrebbe arrivare a una potenza pari a 800 CV. Tutto bello, ma il prezzo? Quello ancora non è dato conoscerlo, ma (ci dispiace deludervi) non sarà una vettura low cost...