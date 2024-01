La Hyundai che si muove come un granchio e gira su se stessa al CES 2024

Il CES 2024 non ha ancora smesso di riservarci delle sorprese: Hyundai Motor Group ha ad esempio presentato una nuova IONIQ 5 capace di muoversi “come un granchio” e persino roteare su se stessa.

Il gruppo sudcoreano ha mostrato al mondo un prototipo di IONIQ 5 chiamato Hyundai Mobion e dotato di una speciale tecnologia, che presto potrebbe esser lanciata sulle vetture dei marchi Hyundai e Kia. Come si può vedere dai filmati apparsi sul web, il prototipo in questione possiede un angolo di sterzata che potremmo definire “estremo” senza timore d’iperbole. Tale tecnologia è stata definita e-Corner e permette alle quattro ruote di ruotare di 90 gradi in maniera indipendente. Ovviamente non è pensata per fare delle mirabolanti (e pericolosissime) inversioni a U in strada ma per semplificare i parcheggi.

La tecnologia si trova attualmente a un livello avanzato di sviluppo e potrebbe essere completata già nel 2025, almeno stando a quanto un portavoce informato sulla questione ha dichiarato a InsideEVs. Karim Habib, a capo del design di Kia, ha detto nel corso di un’intervista: “Penso che dovremo portare questa tecnologia sulle auto di serie”. Una volta che lo sviluppo dell’e-Corner sarà ultimato, Hyundai Mobis - la divisione che si occupa di questa funzionalità - inizierà a bussare alle varie case di produzione per implementare il tutto su più veicoli possibili. Per ora gli obiettivi sono due: ridurre i costi di produzione e rendere la tecnologia affidabile e durevole nel tempo. Perché l’e-Corner funzioni sono necessari, almeno al momento, due motori per ogni singola ruota, dettaglio che non rende particolarmente economica la funzione, Hyundai Mobis dunque lavorerà per rendere la tecnologia più snella e conveniente. Pensando in maniera realistica, la tecnologia potrebbe arrivare sulle auto di serie a partire dal 2030.

Sempre a proposito di CES 2024: Hyundai ha presentato il taxi volante S-A2 che vola a 190 km/h.