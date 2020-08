Hyundai ci mostra la sua auto più green, ma non è elettrica

Hyundai ha intenzione di stuzzicare il pubblico attraverso dichiarazioni interessanti. La casa automobilistica coreana parla del suo nuovo veicolo come quello più attento all'ambiente, ma a quanto pare non avrà neanche il motore.

Si tratterà di una soapbox car, un tipo di veicolo molto popolare nel nord dell'Europa. Hyundai al momento ne ha condiviso soltanto uno schizzo realizzato dallo Hyundai Design Center Europe, ma sarà presto ordinabile dai clienti interessati.

Se non avete mai sentito parlare di soapbox car, vi diciamo che si parla di un mezzo di trasporto senza motore il quale in genere si muove grazie ai tratti di strada in discesa. In pratica l'unica modalità di propulsione è quella garantita dalla forza di gravità, e quindi non c'è bisogno di energia proveniente dall'esterno.

Dal nostro canto non siamo sicuri che Hyundai porterà effettivamente sul mercato una cosa simile, ma controllando bene sul calendario non ci pare che adesso sia il momento dei pesci d'aprile. A ogni modo il produttore coreano ha discusso la vicenda attraverso una conferenza stampa, ecco un estratto:"...un design ispirato dal tradizionale veicolo soapbox e accessibile per i clienti di tutta Europa."

Bene, passando a cose più concrete, nel caso foste interessati vi consigliamo vivamente di dare un'occhiata alla nuova Hyundai Kona 2021: ecco le sue prime immagini. In ultimo è assolutamente degno di menzione il record portato a casa dalla Kona Electric da 64 kWh: ha percorso più di 1.000 chilometri con una singola carica sul circuito di Lausitzring.