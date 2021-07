Hyundai e LG insieme per produrre batterie per auto: investiti 1,1 miliardi di dollari

Già oggi sul mercato possiamo acquistare auto elettriche alquanto mature, negli anni a venire però vedremo tecnologie sempre più efficienti e meno costose, anche grazie a tante nuove sinergie che stanno nascendo. L’ultima in questo senso è il “matrimonio” Hyundai e LG.

Hyundai Motor Group e LG Energy Solution hanno annunciato un cosiddetto Memorandum of Understanding (MoU) con il Governo dell’Indonesia per costruire batterie per auto elettriche nel Paese grazie a una nuova Joint Venture. Hyundai e LG investiranno così 1,1 miliardi di dollari nella costruzione di nuove batterie presso l’impianto di Karawang, vicino alla capitale Jakarta.

Ovviamente a beneficiare di questa operazione saranno tutti i marchi del gruppo Hyundai, ovvero Hyundai stessa con la gamma Ioniq, Kia e Genesis. A livello di piattaforma, il gruppo continuerà a utilizzare la Electric-Global Modular Platform (E-GMP) già vista su Ioniq 5 ed EV6, che in effetti è solo all’inizio del suo ciclo vitale. Per il gruppo Hyundai è l’inizio di un nuovo ciclo, non a caso lo scorso mese di maggio sono stati annunciati investimenti per 7,4 miliardi di dollari per sviluppare nuove auto elettriche e produrle negli USA entro il 2025.

LG Energy Solution è invece una nuova sezione specializzata in batterie del Gruppo LG, che con il Governo indonesiano ha un accordo per investire 9,8 miliardi di dollari per produrre nel Paese, che è anche uno dei più grandi produttori di Nichel. Il nuovo sito Hyundai-LG sarà probabilmente pronto entro la prima metà del 2023, con la produzione di massa che partirà l’anno successivo.