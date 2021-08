Hyundai sta per lanciare una sportiva a idrogeno, e questo è il primo teaser

Hyundai è una delle case automobilistiche che sta puntando di più sulla propulsione a idrogeno. La tecnologia FCEV (fuel cell electric vehicle) è sicuramente matura, anche se non è ancora stata portata a livelli di produzione particolarmente elevati.

Adesso però il brand coreano sembra voler rincarare la dose sulle FCEV attraverso un intrigante teaser col quale ha inaugurato la "Hydrogen Wave". Attraverso questo programma il team proverà ad approfondire il tema della mobilità sostenibile, e da parte nostra non vediamo l'ora di saperne di più.

Purtroppo Hyundai non ha ancora approfondito sulla questione, e in effetti sappiamo soltanto che a brevissimo presenterà una sportiva elettrica alimentata da celle a idrogeno. Il misterioso modello pare assumere le forme della ottima Kia Stinger, con tanto di fari sottili e allungati e parabrezza dall'inclinazione pronunciata. Il tetto poi è davvero molto basso, mentre le pinze freno di colore rosso lasciano presagire un kit molto performante.



Come dicevamo, Hyundai non demorde circa le tecnologie a idrogeno. In cantiere non ha soltanto questa sportiva, ma anche un autoarticolato con il quale sfidare il Semi di Tesla che, come saprete, è alimentato da un enorme pacco batterie. A ogni modo il recente annuncio parla pure di "piani stimolanti e strategie di business per una nuova mobilità a idrogeno, una nuova generazione di sistemi a fuel cell e applicazioni per diversificare le industrie oltre l'automotive."



L'ambizione in Corea del Sud è insomma a livelli molto alti, ma per il momento non ci resta che attendere il prossimo 7 settembre, quando il brand terrà l'evento Hydrogen Wave e diffonderà tantissime informazioni.



Il parallelo gli ingegneri della compagnia stanno facendo di tutto per espandere la gamma Ioniq a zero emissioni. La nuovissima Ioniq 5 ad esempio ha portato sul mercato specifiche tecniche di primo livello e una qualità costruttiva invidiabile, ma di recente abbiamo scoperto che anche in termini di sicurezza si posiziona tra le prime della classe.