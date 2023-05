Hyundai lancia la sua prima bici elettrica: si chiama eXXite Next

Le bici elettriche rappresentano ormai un trend in assoluta crescita, le proiezioni dicono addirittura che entro il 2025 si venderanno più e-bike che automobili, non a caso diversi brand automotive si sono lanciati nella produzione di un modello a due ruote. Dopo Porsche e Audi, solo per citarne due, ora anche Hyundai ha la sua e-bike.

Di Porsche ricordiamo le e-bike Cross e Sport provate in Francia, invece Audi ha lanciato una e-mtb a marchio e-tron. Persino un marchio d'elettronica come Acer ha lanciato la sua prima e-bike, oggi però vogliamo parlare di Hyundai - che ha lanciato la sua prima e-bike chiamata eXXite Next.

Stranamente, sembra che per il momento la e-bike di Hyundai uscirà solo sul mercato francese al prezzo di 3.490 euro - un prezzo in linea con la nuova Nilox K2 MID presentata oggi. L'e-bike sarà mossa da un motore EPAC da 250 W e 50 Nm di coppia, con velocità massima di 25 km/h come la legge impone.

La bici integra un sensore di coppia per una pedalata assistita più naturale e una batteria in grado di promettere fino a 80 km d'autonomia. Come si può dedurre dal design, si tratta soprattutto di una e-bike urbana, perfetta per i percorsi cittadini, del resto la stessa autonomia poco si adatta a viaggi fuori porta. Speriamo di vederla presto anche in Italia.