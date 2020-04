Hyundai Kona vs Tesla Model Y: qual è il crossover elettrico più conveniente?

La Hyundai Kona Electric e la Tesla Model Y giocano su due campionati vagamente distinti, o, quantomeno, si rivolgono ad un pubblico diverso. Da una parte un EV da 37.600€, mentre dall'altra un EV premium che parte da 57.000 euro. Praticamente 20mila euro di distanza, non bruscolini. Ma il gap è giustificato? Un video-confronto risponde.

Il video in questione è a cura di Cleanerwatt. I due veicoli vengono confrontati con un parametro che il canale chiama "costo per miglia elettrica". Vale a dire, a parità di prezzo, quante miglia mi fa fare la macchina? Il gap di prezzo tra la Kona e la Model Y quante miglia in più aggiunge a favore di quest'ultima?

La Kona base con una ricarica ti porta a spasso per 258 miglia, pari a circa 415Km. La Model Y Long Range, la più economica attualmente sul mercato, ne fa 316, cioè 508Km. Il costo per miglia stimato da Cleanerwatt è dunque, rispettivamente, di 144$ per la Hyundai Kona elettrica, e di 167$ per la Tesla Model Y.

Detto questo, giudicate voi. Inutile dire che la differenza di prezzo non "compra" solo più autonomia. Materiali usati per interni ed esterni, tecnologia a bordo e (certo, perché no) appetibilità del brand sono tutti fattori di primaria importanza.

Nel frattempo, Sandy Munro ha esaminato nei dettagli la Model Y, mentre un altro video mostra tutti i segreti del crossover.