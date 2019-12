La Hyundai Kona sarà il primo veicolo elettrico a scalare l'Everest

La Hyundai Kona sarà la prima elettrica a "scalare" il Monte Everest. Si parte oggi, un viaggio da ben 700km verso il campo base della celebre vetta. Il SUV elettrico raggiungerà così un'altezza di ben 5000 metri. Un record estremamente significativo, a dimostrazione che le elettriche sono davvero «capaci di tutto».

La Kona Electric è stata presentata sul mercato quest'estate. Target di riferimento? I millennial, e proprio sul mercato indiano —uno dei più vivaci per il settore degli EV— Hyundai ha puntato moltissimo a livello promozionale.

La sfida, ad ogni modo, porta con sé anche un piccolo giallo. La Kona elettrica commercializzata in India ha un'autonomia di 280 miglia con una singola carica. Un po' poco per coprire un viaggio di 400 miglia, come si ricaricherà durante il viaggio? A noi non risultano colonnine di ricarica sul Monte Everest.

Hyundai a questa domanda non ha ancora fornito una risposta. Non ci stupirebbe se venisse usato uno dei tanti chiacchierati generatori a diesel, magari trasportato in loco da un veicolo a combustione.

Chi sa, l'impresa magari porterà comunque un po' di fama alla Kona Electric, che ad oggi non se la sta cavando estremamente bene per numero di unità vendute: poco più di 100 al mese negli USA, molte meno nel resto del mondo.



Si tratta dell'ennesima iniziativa di Hyundai per rafforzare le immagini delle elettriche. Poco fa Hyundai aveva risposto ad alcune delle domande più comuni sugli EV.