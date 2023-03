La nuova Hyundai Kona EV si trasforma in un mostro da rally grazie a Hayden Paddon

Dicendovi Hyundai Kona, senza dubbio ognuno di voi penserebbe alla pratica auto stradale della casa coreana, ma da oggi il crossover compatto della casa ha anche una versione decisamente pepata: il pilota neozelandere Hayden Paddon e il suo team hanno dato vita ad una Hyundai Kona EV da rally mostruosamente capace.

Di recente Hyundai ha presentato la nuova Kona EV 2024, ma quella che vedete è di tutt’altra pasta: si è mostrata per la prima volta in occasione dell’Adelaide Motorsport Festival in Australia, ed è un progetto che ha preso forma nel 2019, e soltanto adesso è giunto ad una fase in cui è possibile vederla in azione, seppur sia ancora lontana dallo sviluppo finale.

Hayden Paddon è legato alla casa da diversi anni ormai, ma questa Kona EV da rally è la migliore auto che abbia mai guidato secondo il suo parere, grazie ad un baricentro molto basso e ad una potenza esagerata, unica pecca è l’assenza di ogni tipo di rumore…

In ogni caso stiamo parlando di una vettura incredibile, equipaggiata con un powertrain tri-motor da 816 CV (in modalità rally monta però un dual motor da 544 CV) che scarica la sua potenza su tutte e quattro le ruote e prende energia da una batteria da 23 kWh, che a breve salirà a quota 54 kWh per avere l’autonomia necessaria a completare anche gli stage più lunghi.

Il bodykit che avvolge la vettura ricalca le linee originali della vettura (leggete la nostra prova su strada della Hyundai Kona Electric), ma è stato sviluppato in collaborazione con i ragazzi di un’università neozelandese, con l’obiettivo di raggiungere la massima downforce possibile per incollare l’auto alla strada, senza però perdere di vista la velocità di punta.

Ad oggi la vettura ha già corso in cinque hill climb, aggiudicandosi quattro di esse, ma il prossimo passo sarà il debutto in un vero e proprio rally, guidata dalle sapienti mani di Hayden Paddon.