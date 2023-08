La nuova Hyundai KONA entra in produzione in Europa: obiettivo 50mila unità nel 2024

Sono passati diversi mesi dalla presentazione della nuova Hyundai Kona Electric, ed arrivano buone nuove per gli utenti europei interessati all’acquisto della vettura. Hyundai Motor infatti ha annunciato di aver avviato la produzione della nuova Kona Electric 2024 nel suo stabilimento di Nošovice, in Repubblica Ceca.

La versione made in Europe sarà venduta principalmente nei mercati dell’UE, oltre che in paesi come Turchia ed Israele. Lo stabilimento ceco a quanto pare assemblerà anche una versione con guida a destra per Regno Unito, Irlanda e Cirpo. La Hyundai Kona di fabbricazione ceca sarà complessivamente consegnata in 42 paesi, rispetto ai 22 mercati esclusivamente europei del modello uscente realizzato a Nošovice.

Hyundai punta a produrre 21mila unità entro la fine dell’anno e 50mila nel 2024, secondo i dati trapelati. Proprio qualche giorno fa su queste pagine abbiamo parlato dei prezzi e delle varianti della Hyundai Kona 2024: la variante base della Kona Electric è dotata di un pacco batteria da 48,4 kilowattora che alimenta un motore elettrico da 114,6 kilowatt (154 cavalli) ed 377 chilometri di autonomia WLTP. In arrivo anche una versione più potente e con autonomia migliorata, dotata di batteria da 65,4W e motore elettrico da 215 cavalli: i vantaggi sono quindi importanti.