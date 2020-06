Una Hyundai Kona elettrica ha preso fuoco innescando un enorme incendio

Lo scorso 29 maggio si è verificato un evento straordinario in Corea del Sud: una Hyundai Kona Electric ha preso fuoco all'improvviso verso le 11:10 di sera ora locale innescando un grosso incendio, che ha coinvolto anche infrastrutture adiacenti e un edificio limitrofo, causando danni per decine di migliaia di dollari. A riportarlo è SBS News.

I vigili del fuoco, nonostante siano arrivati sulla scena in pochi minuti, hanno impiegato circa due ore per domare le fiamme. A ogni modo le riprese che potete vedere dal video in fondo alla pagina mostrano scene quasi apocalittiche, ma non siamo sicuri riguardino soltanto questo specifico incendio, pare infatti mettano insieme due casi diversi, coinvolgendo anche un'officina incendiatesi poche ore prima nell'arco della stessa giornata.

In base a quanto ci fa sapere SBS News, la Kona sarebbe stata portata via il giorno dopo dai vigili del fuoco per ulteriori indagini circa la causa scatenante del disastro, ma al momento non abbiamo alcun dettaglio a disposizione nel merito. I ragazzi di InsideEVs hanno provato a contattare sia il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Daegu sia SBS News, senza però ottenere nessuna informazione ulteriore.

Dal nostro canto ci teniamo a precisare che, diversamente da quanto si può credere, le auto elettriche in fiamme sono un avvistamento più unico che raro. Questo però non vuol dire che l'incidente non possa avvenire, ma al contempo i produttori devono provvedere a fornire spiegazioni soddisfacenti per evitare che la disinformazione si propaghi.

Nell'attesa quindi scoprire qualcosa in più riguardo quanto accaduto a Daegu, vi rimandiamo alle eccellenti rilevazioni sull'autonomia della Hyundai Kona, la quale è in grado di coprire una distanza per singola carica davvero eccellente. La EV coreana non deve tutto alla batteria: l'8 percento della sua autonomia non dipende da essa.