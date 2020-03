La Hyundai Kona elettrica è in grado di percorrere esattamente 482Km

La Hyundai Kona è elogiata come una delle migliori opzioni per chi cerca un'auto elettrica senza troppi fronzoli e con un prezzo competitivo. Beh, quantomeno più competitivo di quello delle Tesla o di altri brand. In Italia si parte da 37.500 euro. Non è male. Specie perché dalla sua ha un'autonomia estremamente solida.

Le principali recensioni hanno elogiato l'ottima capacità da parte del produttore coreano di ottenere davvero il massimo dal pacco batterie da 64 kWh montato sulla Kona elettrica. Con una ricarica, in condizioni normali, il veicolo riesce a percorrere 500Km puliti prima di dover tornare alla colonnina per un pieno di energia.

Ma la Kona elettrica si comporta anche molto bene in autostrada, dove in teoria le elettriche dovrebbero fare più difficoltà.

Tendenzialmente gli EV danno il meglio in strada, dove la continua dinamica del start&stop mette i bastoni tra le ruote all'efficienza delle comuni auto a motore termico. La Kona elettrica sembra essere estremamente versatile, dunque.

Nel video che vi proponiamo oggi, il canale Youtube Forrest Auto Reviews ha provato a capire fin dove si spinga l'efficienza dell'elettrica coreana arrivando a dimostrare che, guidando in condizioni normali, il veicolo riesce tranquillamente a fare ben 482.7 km con una singola ricarica. Davvero niente male per un EV di queste dimensioni (e con quel prezzo!). Unica nota: l'auto è andata per tutto il tempo con il condizionatore spento.

Ah, per la cronaca la Kona è pure il primo EV ad aver "scalato" l'Everest.