Hyundai Kona Electric N Line, catturata nella sua versione finale: ecco come sarà

La Hyundai Kona Electric N Line è stata avvistata senza camuffature in Corea del Sud, rivelando dettagli del suo design sportivo. La vettura elettrica presenta alcuni elementi peculiari, come il rivestimento nero sul paraurti anteriore e un piccolo badge N Line sulla griglia anteriore.

La parte posteriore condivide elementi di design con la controparte a motore a combustione, inclusi il paraurti più aggressivo, lo spoiler nero e l'assenza dei doppi terminali di scarico. All'interno, la Kona Electric N Line presenta rivestimenti in ecopelle e pelle scamosciata, con strisce da corsa rosse cucite e stemmi N, oltre ad accenti rossi sul volante e sul cruscotto (Hyundai venderà le proprie auto su Amazon).

Il propulsore specifico non è stato ancora confermato, ma ci si aspetta che sia una via di mezzo tra la Kona Electric base e una eventuale Kona Electric N (della quale si vocifera una possibile realizzazione in futuro). La Kona Electric attuale produce 201 cavalli e 254 nm di coppia con una batteria da 64,8 kWh. Una possibile Kona Electric N invece supererà facilmente i 300 CV.

Vi abbiamo parlato anche del processo che porta alla produzione di Hyndai Ioniq 5. La casa koreana sembra brillare in termini di tecnologia, con robotica all'avanguardia e metodologie innovative.