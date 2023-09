La nuova Hyundai KONA Electric arriva in Italia: quanto costa e quanti km percorre

La Hyundai KONA è senza alcun dubbio uno dei B-SUV più interessanti del panorama attuale, sia per dimensioni che per tecnologie. Il listino offre motorizzazioni per tutti i gusti, oggi però Hyundai Italia annuncia l’arrivo nel nostro Paese della KONA Electric di nuova generazione. Scopriamo le principali caratteristiche.

A inizio luglio abbiamo avuto l’occasione di provare la nuova Hyundai KONA Full Hybrid, ora però non vediamo l’ora di mettere le mani sulla nuova Full Electric. Hyundai Italia ha confermato l’arrivo della KONA X Line con batteria da 48,4 kWh e 156 CV, la versione di partenza che si può avere a partire da 42.000 euro (dunque con incentivi). Grazie all’incremento della capacità della batteria base, questo modello è ora capace di percorrere 377 km sul ciclo misto, 500 km in ambito urbano con una sola carica. La dotazione di serie è alquanto completa, abbiamo infatti anche diversi sistemi di sicurezza della suite Hyundai SmartSense.

Questa variante offre anche la funzione di pre-condizionamento della batteria, così da ottimizzare i tempi di ricarica anche in inverno, i cerchi in lega sono da 17”, il climatizzatore è automatico, abbiamo poi il doppio schermo panoramico con Cluster Supervision da 12,3” e sistema di navigazione con display touchscreen TFT LCD da 12.3”. Chiudiamo con il caricatore wireless e la connettività Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto e servizi Hyundai LIVE con aggiornamenti software OTA. Nuova KONA X Line da 48,4 kWh si può avere anche a 249 euro al mese per 36 mesi con Ecobonus statale e finanziamento Super Hyundai Plus (TAN 7,45% – TAEG 8,70%), a fronte di un anticipo di 11.020 euro.

Salendo di livello troviamo la KONA X Class Special Edition con batteria da 65,4 kWh e 217 CV di potenza, con un prezzo di listino di 49.900 euro. In questo caso la batteria di maggiore dimensioni promette fino a 514 km nel ciclo misto e fino a 680 km in città. Numerose le feature comprese di serie: si parte dalla pompa di calore e si arriva alla Digital Key, passando per i sedili rivestiti in tessuto e pelle (di cui quelli anteriori regolabili elettronicamente), il portellone posteriore elettrico, i cerchi in lega da 19”, funzione Vehicle To Load (V2L) interno, E-Active sound design e Bose Premium Sound System con 7 speaker e subwoofer. Presente anche la suite completa di tecnologie Hyundai SmartSense per l’assistenza alla guida. Se tutto questo non dovesse bastarvi, prossimamente sarà disponibile anche la nuova KONA Electric N Line...