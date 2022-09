La Hyundai KONA Electric 2023 si rinnova all'interno: le prime foto spia

La Hyundai KONA Electric è sicuramente una delle migliori auto a zero emissioni che possiate acquistare in questo momento. Tuttavia di recente è stata insidiata da un competitor eccellente, la Renault Mégane E-Tech, che sul fronte del design ha convinto su tutta la linea. Ebbene KONA 2023 è pronta a rispondere per le rime.

In una serie di scatti spia siamo in grado di dare una primissima occhiata al SUV Crossover coreano, che come tutti speravamo sta per ottenere un refresh all'interno (10 motivi per acquistare la Hyundai KONA Electric). È ancora difficile capire quali saranno le novità esterne, poiché la vettura è stata fotografata con dei veli neri sulla carrozzeria, l'abitacolo invece svela una plancia rinnovata, più vicina allo stile della IONIQ 5 e della IONIQ 6 vista dal vivo a Milano proprio di recente. L'impostazione sembra identica alle nuove elettriche del marchio, con due grandi schermi alloggiati al di sotto di un unico elemento.

Sul fronte tecnico ci si aspetta una batteria leggermente più grande, da 64,8 kWh al posto della classica da 64 kWh, e gli stessi motori della generazione attuale. Al pari della nuova Kia Niro, la coppia massima potrebbe scendere da 395 Nm a 255 Nm, a tutto vantaggio però di un po' di autonomia aggiuntiva: dai 415 km attuali potremmo salire a 435 km, sono tutti dati però che andranno verificati. Al momento non sappiamo quando Hyundai ha intenzione di svelare la sua nuova KONA ma di certo i debutto avverrà nel corso del 2023. Per vedere più foto spia vi rimandiamo all'articolo originale di InsideEVs USA.