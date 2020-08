Hyundai Kona Electric dopo 1 anno: la fattura della manutenzione fa il giro del mondo

Gli automobilisti italiani hanno ancora parecchi dubbi rispetto alle auto elettriche: quanti anni durerà la batteria? Riuscirò a fare lunghi viaggi senza fare soste interminabili? Ma soprattutto: quanto costa la manutenzione negli anni? Dall'India ci arriva un'interessante esperienza in merito alla Hyundai Kona Electric.

Parliamo di uno dei migliori modelli a batteria disponibili al momento in tutto il mondo, che anche l'Italia ha la sua buona fetta di appassionati; sicuramente costa ben più della variante base a benzina ma che può portare diversi benefici sul lungo periodo. Arun Bhat S, un cittadino indiano, ha ad esempio postato sul web la fattura relativa alla manutenzione ordinaria prevista dopo un anno/10.000 km - facendola diventare "virale".

Ebbene il costo totale è risultato estremamente basso, appena 1.043 Rupie Indiane presso uno Hyundai center di Bangalore - il che significa circa 12 euro al cambio. Ovviamente fare un'operazione di cambio in questo modo ha poco senso, dovremmo comparare il costo della vita, i guadagni medi del luogo ecc, in Italia sicuramente le spese sarebbero più alte per gli stessi servizi, la cifra però è comunque estremamente bassa e può aiutarci a capire come spendere un po' di più per l'acquisto di un'elettrica possa poi farci spendere meno sul lungo periodo - con la manutenzione meccanica praticamente ridotta all'osso.

Ora però entrate in scena voi: ci appelliamo a qualche possessore di Hyundai Kona Electric "in ascolto" che abbia effettuato la manutenzione ordinaria prevista, che può lasciare la propria esperienza in basso nei commenti in modo che anche altri utenti abbiano idee più precise con i prezzi italiani.