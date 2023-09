Hyundai e Kia seguono Tesla nella battaglia dei prezzi elettrici: listini giù in Corea

A inizio gennaio 2023 Tesla ha iniziato una battaglia dei prezzi che non tutti hanno deciso di seguire, ad esempio Mercedes-Benz non ha abbassato i prezzi facendosi trascinare da Elon Musk. Altri produttori invece stanno per seguire l’esempio californiano: Hyundai e Kia stanno per tagliare i listini in Corea.

Più che un taglio definitivo, per Hyundai e Kia (entrambi parte dello Hyundai Motor Group) si tratta di una sorta di “periodo promozionale” che andrà avanti fino alla fine dell’anno. Queste le parole del gruppo: “Stiamo per applicare diverse promozioni per rivitalizzare il mercato domestico relativo ai veicoli elettrici”. Diversi modelli di punta delle aziende saranno dunque in sconto, compresi IONIQ 5, IONIQ 6 e KONA EV. In particolare il crossover IONIQ 5 e la berlina IONIQ 6 costeranno 4 milioni di won in meno, 2.800 euro al cambio, mentre la KONA EV avrà uno sconto di 2 milioni di won, 1.400 euro. Ricordiamo che in Corea del Sud sono attivi anche degli incentivi governativi che valgono 800.000 won per ogni acquisto, circa 560 euro (a quanto pare il governo locale non è molto di manica larga...), la IONIQ 5 si può dunque prendere a partire da 46 milioni di won, 32.000 euro al cambio.

Anche Kia si appresta a fare degli sconti sui suoi modelli elettrici di punta: EV6 costerà 3,84 milioni di won/2.700 euro in meno, su Niro EV e Niro Plus si avrà uno sconto di 1,44 milioni di won/1.000 euro. Considerando gli sconti applicati in precedenza da Kia, la EV6 arriva a uno sconto totale di 4,84 milioni di won/3.400 euro.

Queste nuove promozioni coreane non fanno altro che seguire quelle applicate in Cina a fine agosto, dove la nuova Kia EV5 è arrivata a costare (al cambio) 13.000 euro in meno rispetto alla Tesla Model Y, insomma per qualcuno la guerra dei prezzi non solo è iniziata, si è appena intensificata... Peccato che in Europa difficilmente vedremo battaglie così serrate a breve, anche se i competitor di Tesla avrebbero un gran bisogno di svuotare gli inventari per contrattaccare Elon Musk.