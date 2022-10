Hyundai, KIA e Genesis aggiorneranno software di tutte le loro auto fino 2025

Proprio dopo che lo Hyundai Motor Group ha rafforzato la partnership con TomTom per offrire mappe satellitari avanzate sui veicoli Hyundai, Kia e Genesis, lo stesso conglomerato sudcoreano si impegna a fornire aggiornamenti software OTA fino al 2025 su tutti i veicoli con supporto agli update via etere.

Con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e le prestazioni anche dopo l'acquisto del veicolo, HMG promette a veicoli elettrici e ICE lanciati dal 2023 tutti gli update per i due anni successivi. Non mancheranno, oltre agli aggiornamenti minori, funzionalità On Demand (FoD) per aggiungere ulteriori chicche al sistema infotainment dopo avere acquistato l’auto. Secondo quanto riferito, i clienti potranno acquistare questi componenti aggiuntivi a titolo definitivo o sottoscrivere un abbonamento mensile per ottenerli. Ad esempio, si pensa alla dotazione di un sistema di guida autonoma di livello 3 come FoD.

Dal comunicato del conglomerato automobilistico, si evince che esso potrebbe spendere quasi 13 miliardi di dollari nel reparto ricerca e sviluppo soltanto per prepararsi al futuro dei suoi software. Non è chiaro quante novità arriveranno, ma è certo che lo Hyundai Motor Group intenda lavorarci assiduamente per assicurare ai clienti Hyundai, Kia e Genesis la migliore esperienza possibile alla guida.

In tutto questo, c'è un nuovo trend su TikTok che preoccupa i proprietari di auto Hyundai e Kia.