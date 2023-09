Hyundai si ispira a Tesla per produrre EV? Vuole usare la Giga Casting della Model Y

Con il lancio della Model Y, Tesla ha cambiato nel profondo il modo di costruire le automobili, sfruttando una “Giga Press” per costruire l’ossatura del telaio. Un metodo veloce ed efficace che altri marchi vogliono ora riprendere: dopo Toyota (Toyota mostra il Giga Casting ispirato a Tesla) anche Hyundai potrebbe prendere ispirazione...

Secondo un report esclusivo del magazine coreano Hankyung, Hyundai avrebbe intenzione di costruire le sue future auto elettriche ispirandosi al metodo Tesla, ovvero usando una Giga Casting, una enorme pressa in grado di forgiare in pochi istanti un telaio fatto e finito. Basta iniettare nella pressa la giusta quantità di alluminio per solidificarlo in quello che sarà di fatto il telaio della vettura, lo scheletro attorno al quale viene poi assemblata la vettura finale. Questo metodo produttivo viene utilizzato da Tesla dal 2020, che prima lo ha implementato presso la fabbrica di Fremont, poi lo ha esportato anche in Cina e in Germania.

I vantaggi di questo metodo sono lampanti: la produzione delle singole auto è più veloce, inoltre le vetture risultano più resistenti. Non ci credete? In Cina è crollato un muro e una Tesla Model Y è rimasta quasi intatta, mentre le auto vicine sono andate distrutte. Tesla ha anche dichiarato che i costi di produzione sono stati abbattuti del 30% grazie alla Giga Casting, che per noi utenti significa prezzi di listino più bassi.

I metodi di produzione tradizionali prevedono l’utilizzo di circa 70 parti in acciaio da assemblare insieme per avere un telaio finito, non è difficile dunque capire la convenienza a 360 gradi della Giga Casting. Vedremo quindi cosa proporrà Hyundai, che negli Stati Uniti ha già registrato il marchio Hypercasting... Probabilmente la produzione con questo metodo inizierà nel 2026.