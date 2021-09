Il nuovo Hyundai Ioniq 7 esiste davvero: sarà un SUV imponente

Hyundai ha preso la mobilità elettrica in maniera davvero molto seria. Dal 2035 Hyundai venderà solo vetture elettriche come l’UE impone, dal 2040 inoltre taglierà benzina e diesel anche in altri mercati chiave. Ora arrivano i primi indizi relativi alla Ioniq 7.

La Ioniq 5 è stata la prima vettura a inaugurare il nuovo corso elettrico di Hyundai (e noi abbiamo guidato la Hyundai Ioniq 5 al MIMO 2021), iniziato qualche anno fa con la Hyundai Kona Electric che ancora oggi fa faville (qui la nostra prima guida con la Hyundai Kona Electric 2021). La Kona però non è stata ingegnerizzata da zero, offre infatti anche altre motorizzazioni.

La Ioniq 5 si è presentata con un’architettura inedita, una piattaforma che ci darà grandi soddisfazioni anche con altri modelli. Sul web qualcuno ha già avvistato la Ioniq 6 sotto forma di concept, una berlina 100% elettrica che andrà a sfidare in modo diretto la Tesla Model 3, oggi però veniamo a sapere che nei programmi dell’azienda c’è anche la Ioniq 7, un SUV Full Size davvero imponente che andrà ad arricchire la famiglia Ioniq - in attesa di un modello più compatto.

Il debutto di questa nuova elettrica di grandi dimensioni è previsto per il 2024. Al suo interno dovrebbe trovare posto una grande batteria da 100 kWh, la sua autonomia dovrebbe invece essere di circa 480 km, anche se non sappiamo ancora quali versioni ci saranno a listino. Quasi certamente a spingerla ci saranno due motori elettrici con una potenza combinata di 230 kW. La Ioniq 7, almeno secondo The Korean Car Blog, sarà anche la Hyundai più avanzata di sempre, dotata di una tecnologia chiamata Highway Driving Pilot, un sistema di Guida Autonoma di Livello 3 che dovrebbe debuttare anche a bordo della Genesis G90.