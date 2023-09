La Hyundai IONIQ 6 è super sicura: arriva il Top Safety Pick+ dopo le 5 Stelle Euro NCAP

Se in Europa abbiamo l’ente Euro NCAP che testa e valuta la sicurezza dei veicoli di nuova uscita, negli Stati Uniti c’è l’IIHS (Insurance Institute of Highway Safety) che può dare interessanti riferimenti anche a noi cittadini del vecchio continente. L’istituto ad esempio ha appena testato la nuova Hyundai IONIQ 6.

L’ultimo batch dell’istituto ha visto tre auto elettriche ottenere il più alto grado possibile in quanto a sicurezza: il Top Safety Pick+. I modelli sono la Lexus RZ, la Genesis Electrified GV70 (entrambi per il mercato americano) e infine la Hyundai IONIQ 6 come abbiamo anticipato sopra, che invece viene già regolarmente venduta in Italia. In Europa la particolare berlina sudcoreana ha già ottenuto le 5 Stelle Euro NCAP con un robusto 97% nella protezione degli occupanti adulti e un eccezionale 90% in ambito Safety Assist, ovvero i dispositivi di sicurezza attiva. A fine agosto invece abbiamo visto la IONIQ 6 alle prese con il test dell’alce.

Dagli USA dunque arriva un’ulteriore conferma della bontà della vettura, che ha ottenuto punteggi massimi in tutte e 6 le aree test. Il grado Top Safety Pick+ richiede anche una valutazione Advanced oppure Superior per quanto riguarda il sistema di frenata di emergenza che vigila sull’attenzione del conducente e cerca di prevenire eventuali incidenti. Gli ingegneri sudcoreani hanno posto particolare attenzione anche al sistema che rileva pedoni e ciclisti, sia di notte che di giorno: la IONIQ 6 in questo ambito ha ottenuto un grado Superior.

Conquistando il Top Safety Pick+ la nuova IONIQ 6 si mette dunque al pari della sorella Hyundai IONIQ 5, delle due Tesla Model 3 e Model Y e della Kia EV6 - solo per fare qualche esempio. Parliamo di alcune delle vetture più sicure del mercato attuale. Per saperne di più al link che segue trovate la nostra prova della Hyundai IONIQ 6 nelle Langhe, presto però arriveranno i risultati del nostro long test drive.