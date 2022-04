Hyundai IONIQ 6, un render mostra la berlina 100% EV senza camouflage

Il mercato delle auto elettriche si sta facendo sempre più agguerrito e le varie cause automobilistiche stanno lavorando sodo per proporre il miglior compromesso tra costi di sviluppo e innovazione. La Hyundai IONIQ 6, la berlina 100% elettrica, si preannuncia in tal senso ambiziosa.

Hyundai ha già eseguito qualche cambiamento nella IONIQ 6, in attesa della presentazione nei prossimi mesi, ad ogni modo soltanto tramite dei render recenti è stato possibile dare uno sguardo più approfondito alla vettura in questione dal momento che è stata rimossa la mimetica camouflage.

Seppur non ufficiali, questi render dovrebbero essere più o meno veritieri dal momento che sono basati sui recenti scatti spia. In calce alla notizia, dunque, potete dare un'occhiata alla berlina 100% EV di Hyundai con cerchi in lega e in più colorazioni. Attualmente, sappiamo che, proprio come la IONIQ 5, sarà basata su piattaforma E-GMP ma dovrebbe avere un doppio motore elettrico da 230 kW con batteria da 77,4 kWh. Inoltre, tramite le modifiche aerodinamiche e diversi altri accorgimenti tecnici, il parco batteria dovrebbe garantire una maggiore autonomia rispetto al SUV di confronto.

Non ci resta dunque che rimandarvi alla galleria di immagini qua sotto e ad invitarvi a lasciarci le vostre impressioni a riguardo con un commento nell'apposito box dedicato.