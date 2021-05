Hyundai Ioniq 6 attesa nel prossimo anno: la sedan si baserà sulla Prophecy

Hyundai sta facendo la voce grossa nel mondo dell’automotive. Dopo aver portato in Europa Genesis, il marchio luxury del marchio sudcoreano, adesso vuole spingere sulla produzione delle auto elettriche basate sulla propria piattaforma Hyundai Electric Global Modular Platform (E-GMP).

La prima vettura ad aver adottata questa nuova piattaforma è stata la Ioniq 5, il crossover venuto dal futuro che abbiamo visto in prima persona pochi giorni fa. Per il prossimo anno, i piani prevedono la probabile uscita della Ioniq 6, una sedan elettrica che sarà basata sulla Hyundai Prophecy Concept, che da lontano ricorda molto le linee sinuose Porsche.

Se il design dovesse rimanere simile al concept, sarà esattamente l’opposto di quanto visto sulla Ioniq 5, quindi non è scontato pensare che a livello estetico l’auto potrebbe cambiare parecchio dalle immagini presenti nella galleria in fondo all’articolo. L’interasse tra le ruote sarà comunque maggiore rispetto al crossover, e permetterà il montaggio di un pacco batterie più generoso capace di ampliare la già ottima autonomia della Ioniq 5, ipotizzando una percorrenza di 650-700 km.

Il look sportivo suggerisce ottime prestazioni, ma è ancora presto per dirlo, mentre riteniamo quasi scontata la possibile adozione di una ricarica veloce ad elevate prestazioni per favorire i viaggi più lunghi.

L’espansione non finisce qui, dato che Hyundai ha riportato che dopo la 6, vedremo anche la Ioniq 7, un vero e proprio SUV di dimensioni maggiori rispetto al crossover che è pronto per fare il suo debutto sul mercato, vantando già con una richiesta di 42,000 modelli. La casa sudcoreana ha intenzione di vendere 160,000 modelli elettrici nel 2021, e conta di arrivare a quota 560,000 entro il 2025.